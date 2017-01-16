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Ahmet Çalık Konyaspor maçında 47 saniye oynadı 7,500 euro'yu cebe indirdi

Cumartesi günü oynanan Konyaspor maçında 93.52'de oyuna giren ve 47 saniye sahada kalan Ahmet Çalık, anlaşma gereği 7,500 euro kazandı.

  • Akşam
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Galatasaray'da bu sezon 450 bin euro garanti paraya oynayan Ahmet Çalık, sözleşmesi gereği ilk 11'de forma giydiği her maçta alınan her puan için 5 bin euro kazanıyor. (3 puan için 15 bin euro) Bu rakam sonradan oyuna girdiği maçlar için yüzde 50 oranında ödeniyor.

AHMET ÇALIK 47 SANİYE OYUNDA KALDI 7,500 EURO KAZANDI
 
Ahmet Konya'da 93.52'de oyuna girdi, kronometre 94.39'dayken maç bitti. Milli futbolcu sahada kaldığı 47 saniye için 7 bin 500 euroya hak kazandı. Ahmet oyuna girmese sadece 18'de yer aldığı için 3 bin 750 euro ile geceyi kapatacaktı.
 

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