Safet Susic, kırmızı kart gören Seleznov'a ceza verilmesi gerektiğini söyledi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Safet Susic, "Her iki takım da ofansif oynadı, bir çok pozisyon oldu. Yaklaşık 1 saat boyunca bir kişi eksik oynadık. Bu bizim için zordu ama ikinci yarı golü bulduk. Eksik oynadığımızı göz önünde bulundurursak, bir puan için mutlu olmak zorundayız." diye konuştu.

Susic, Yevhen Seleznov'un direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldığı pozisyon öncesi rakibinden tekme yediğini ve buna reaksiyon olarak çok yanlış bir harekette bulunduğunu dile getirerek, "Seleznov şunu bilmeli, sahada artık her şey ortada. Bu maçtaki kaybından çok, 2 ya da 3 maç ceza da alabilir ve asıl buna üzülmeli. Çok iyi bir futbolcu ve sezona iyi de başladı. Üzücü tarafı bu. Yaptığı bu hareket cezasız kalmamalı." ifadelerini kullandı.

ÜZÜLMEZ: "OYUNCULARIM CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİLER"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, oyuncularının mücadelesini övdü.

Kendileri için zor bir akşam olduğunu belirten Üzülmez, şunları söyledi:

"İki takımı da tebrik etmek gerek. Hem mücadele hem direkten dönen toplar vardı. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Oyuncularımı kutluyorum. Belki eksik bir takıma karşı kazanamadık ama mücadele anlamında eksiğimiz yoktu. Oyuncularım canla başla mücadele ettiler ve üzerlerine düşen görevi yaptılar. Akhisarspor tecrübeli bir takım. Geçen senenin Ziraat Türkiye Kupası ve bu sezonun TFF Süper Kupa şampiyonu olan takıma karşı oynadık."