Salih Uçan resmen Empoli'de
İtalya Serie A'ya yeni yükselen Empoli, İtalya'da transferin son gününde Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı kiraladıklarını açıkladı.
İtalya Serie A ekibi Empoli, Fenerbahçe'nin Türk futbolcusu Salih Uçan'ı kiralık olarak kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, geçtiğimiz günlerde Salih'in kiralanması için Empoli ile anlaştıklarını ve futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacaklarını belirtmişti.
2019 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu da İsviçre Ligi ekibi Sion'da geçirmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.