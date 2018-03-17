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Sam Allardyce: Cenk Tosun, tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip

İngiltere Premier Ligi'nde 31'inci hafta karşılaşmasında Stoke City deplasmanına çıkan Everton'a attığı 2 gole 3 puanı getiren Milli futbolcu Cenk Tosun'a maç sonu hocası Sam Allardyce'tan övgü dolu sözler geldi.

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İngiltere Premier Ligi'nde 31'inci hafta karşılaşmasında Stoke City deplasmanına çıkan Everton'a attığı 2 gole 3 puanı getiren Milli futbolcu Cenk Tosun'a maç sonu hocası Sam Allardyce'tan övgü dolu sözler geldi.
 
Stoke City deplasmanında 2-1 galibiyetle ayrılan Everton'da galibiyetin mimarı olan ve maçın adamı seçilen Cenk Tosun için hocası Sam Allardyce şunları söyledi:
 
"Daha önce böyle bir havayı hiç görmedim. Bu şartlarda kazanmak önemliydi. Şansları değerlendirmek için iyi bir golcü istersiniz ve biz bunu Cenk ile yaptık. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip. Bugünkü galibiyetin en önemli sebebi Cenk'ti."

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