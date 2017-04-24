Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Samandıra'da Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Fenerbahçe kafilesi, 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Galatasaray karşılaşması sonrasında geldiği Samandıra Tesisleri'nde büyük çoşku ile karşılandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe kafilesi, 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Galatasaray karşılaşması sonrasında geldiği Samandıra Tesisleri'nde büyük çoşku ile karşılandı.

Maç sonrasında Samandıra Tesisleri'nin önüne akın eden taraftarlar uzun süre takımın gelmesine bekledi. Taraftarlar futbolcuları, Fenerbahçe bayraklarıyla ve meşaleler ile  karşıladı. Takım kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların tezahüratları eşliğinde tesislere girdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu kadarına pes! Arkadaşları fidye için kaçırdı

Bu kadarına pes! Arkadaşları fidye için kaçırdı

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'de! Fiyatlar düştü...

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'de! Fiyatlar düştü...

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

Yıllar siyasileri böyle değiştirdi

En çok askeri harcama yapan ülkeler

En çok askeri harcama yapan ülkeler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA