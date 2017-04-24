Samandıra'da Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama
Fenerbahçe kafilesi, 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Galatasaray karşılaşması sonrasında geldiği Samandıra Tesisleri'nde büyük çoşku ile karşılandı.
Fenerbahçe kafilesi, 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Galatasaray karşılaşması sonrasında geldiği Samandıra Tesisleri'nde büyük çoşku ile karşılandı.
Maç sonrasında Samandıra Tesisleri'nin önüne akın eden taraftarlar uzun süre takımın gelmesine bekledi. Taraftarlar futbolcuları, Fenerbahçe bayraklarıyla ve meşaleler ile karşıladı. Takım kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların tezahüratları eşliğinde tesislere girdi.
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