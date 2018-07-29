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Samet Aybaba, Seydou Doumbia'yı doğruladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler transfere çevrildi. Hedefte bir dönem 3 büyüklerin de peşinde koştuğu golcü yıldız Seydou Doumbia var.

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Kadrosunu mutlaka iyi bir forvetle güçlendirmek isteyen Bursaspor'da listeye Papiss Cisse ve Stefano Okaka'nın ardından yıldız bir isim daha girdi: Seydou Doumbia. 

Teknik direktör Samet Aybaba'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için Yeşil-Beyazlı yönetimin maliyet araştırmasına başladığı öğrenildi.

Timsah'ın teknik direktörü Samet Aybaba da Cisse ve Doumbia isimlerini doğruladı. Aybaba, "Cisse, geçen sezon tam oynasa yanına yaklaşamazsın. Keza Doumbia da öyle. Bunlar 20 milyon Euro'luk, üst düzey oyuncular. Onlar biraz düşüş yaşayacak ki sen transfer için yaklaşabilesin onlara" dedi.

(Sporx)

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