Samir Nasri: En kısa zamanda gerçek Nasri'yi izlettireceğim

Antalyaspor'un Fransız yıldızı Samir Nasri, A Spor'da gündeme dair önemli ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Nasri'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

''MARSİLYA'NIN YERİ AYRI''

''Kariyerimde 3 kulübün büyük bir etkisi var. Marsilya, hem benim şehrim hem de benim takımım. Orada büyüdüm. Arsenal beni ortaya çıkaran kulüptür. Arsene Wenger bana çok yardımcı oldu. Gelişmeme, olgunlaşmama yardımcı oldu. Manchester City ise kupalar ve başarılar kazandığım yerdi. Üçünün de yeri bende ayrı ancak tabi ki en özeli Marsilya.''

''BENİ WENGER KEŞFETTİ''

''Arsene Wenger, için hiçbir koşulda kötü bir şey diyemem. O, Marsilya'ya kadar gelip beni keşfeden ve geliştiren kişi. Kulüp finansal olarak zor durumdayken gençlerle zaferler kazananan bir adam. Arsenal'e derinden bağlı biri...''

''BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'I ÖNDE GÖRÜYORUM''

''Türkiye Ligi hırslı, azimli, coşkulu lig. Takımların maddi ve manevi kazandıkları destek birbirine yakın. Ancak yaptıkları transferler ve takım ruhlarından ötürü Beşiktaş ve Galatasaray'ı önde görüyorum. Geçen sene Başakşehir'in neler yaptığını biliyorum. Bu ligde bunu yapabilecek potansiyelde takımlar var. Biz de buna benzer bir performans ortaya koyabiliriz.''

''Sezona iyi başlayamadık ama bunun birçok sebebi var. Teknik direktör değişikliği ve sakatlıklardan ötürü form tutamadık. Ama milli takım arası bize iyi geldi. Bundan sonra daha iyi bir Antalyaspor izleteceğiz.''

''Leonardo, Inter ve PSG'de görev alırken 2 kez beni transfer etmek istedi. Futbolculuk, sportif direktörlük ve teknik direktörlük tecrübeleri bulunuyor. Başarılı bir teknik adam. Bizi muhakkak ki tecrübeleriyle zaferlere taşıyacaktır.''

GERÇEK NASRI'Yİ İZLETTİRECEĞİM''

''Henüz yüzde yüz hazır değilim. Manchester City ile iyi bir hzırlık dönemi geçirdim ancak daha sonra transfer sürecinden ötgürü idman eksiğim oluştu. Ancak burada ritmimi bulmaya başladım. Bir süreçten geçiyorum. En kısa zamanda gerçek Nasri'yi izlettireceğim.''

''Antalya'da çok güzel karşılandım ve çok etkilendim. Ancak idman ve maç temposundan ötürü şehri hala kesfedemedim. Genelde de evde oturmayı sevdiğim için hala birçok yeri görmedim. Ama şehir olarak sorarsanız İngiltere'den sonra adeta cennet gibi geldi bana.''

''OĞUZHAN ÖZYAKUP'U BEĞENİYORUM''

Süper Lig'de birçok kaliteli isim var. Oğuzhan Özyakup iyi bir oyuncu ve onu Arsenal'den tanıyorum, birlikte oynamıştık. Beşiktaş'tan Cenk Tosun beğeniyroum. Arda Turan da Atletico Madrid'te iyi bir performans göstermişti. Daha sonra Milli Takımda herkesin başına gelebilecek şeyler yaşadı. Hakan Çalhanoğlu ve Emre Mor'u da beğeniyorum.

''Daha önce Türkiye'den teklifler aldım ancak şu an Antalyaspor'un oyuncusu olduğum için sadece Antalyaspor hakkında konuşmak istiyorum''

''Galatasaray bu sezon iyi transferler yaptı. Belhanda, çok kaliteli bir isim. Feghouli'yi de ben de Cezayir asıllı olduğum için tanıyorum. Gomis'in zaten geçen sezon Lyon formasıyla neler yaptığını hepimiz biliyoruz.'' ifadelerini kullandı.