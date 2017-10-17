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Şampiyonlar engel tanımadı

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı Türkiye İzcilik Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Talimhane Geleneksel Okçuluk Okulu tarafından 14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen Doğada Geleneksel Okçuluk Yarışmaları kategorisinde yer alan Paralimpik Okçuluk Yarışması’nda birinciliği göğüsleyerek dereceye girmeyi başardı.

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Ata sporu olan okçuluğun gelecek nesillere sevdirilmesi ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı Ümraniye Kent Ormanı İzcilik ve Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Doğada Geleneksel Paralimpik Okçuluk Yarışması’nda Şampiyon olarak dereceye girdi.  
Bu bağlamda yurt içi ve yurt dışından birçok yarışmacının katıldığı Doğada Geleneksel Paralimpik Okçuluk Yarışması’nda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı’ndan Abdullah Şener birinci olurken, Remzi Kökçe ikinci ve Cemil Yılmazlı üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti. 
 
Ayrıca Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı sporcuları Bayanlar Paralimpik Okçuluk Yarışması’nda ise birinci ve ikinciliği göğüslerken; genç erkeklerde yedincilik ve dokuzunculuk, genç bayanlarda ise beşinci ve sekizincilik başarıları elde edildi. Büyük erkekler kategorisinde ise beşincilik başarıasını yine Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı sporcusu olurken ilk yirmi de ise dört sporcu yer aldı. Büyük bayanlar kategorilerinde de altı, sekiz ve dokuzunculuk başarısını da Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları göğüsledi. Yarışmalarda toplamda 518 yarışmacı ve 70’i aşkın spor kulübü katıldı.
 
Öte yandan Türkiye İzcilik Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Talimhane Geleneksel Okçuluk Okulu tarafından yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara madalyaları takdim edildi.
 

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