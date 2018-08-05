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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmelerinin kura çekimi yarın yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmelerinin kura çekimi yarın yapılacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde  2018-2019 sezonu play-off turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi  ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde  yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi TSİ 13.00'te  başlayacak.

"Şampiyonlar rotası" ve "Lig rotası" şeklinde iki ayrı bölüme ayrılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, Lig rotasında yer alan eşleşmeler, Rusya  ile Ukrayna takımlarının birbiriyle oynamama kuralı nedeniyle netleşti. Buna göre  play-off turunda, 3. ön elemede seribaşı olan Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinin  galibi, PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Slavia Prag-Dinamo Kiev ile Standard Liege-Ajax karşılaşmalarını üstün tamamlayanlar da  gruplara kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29  Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile  eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya'nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri ise TSİ 14.30'da belli  olacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30  Ağustos'ta yapılacak.

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