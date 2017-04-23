Şampiyonluk artık daha yakın

UEFA Avrupa Ligi’ne çeyrek final turunda havlu atan Siyah-Beyazlılar, yarın Adanaspor’la oynayacakları karşılaşmayla Spor Toto Süper Lig’e dönüş yapacak.

27. haftayı 61 puanla zirvede tamamlayan Kara Kartal, ligde sıralamanın dibinde bulunan rakibini, Vodafone Arena’da geçip şampiyonluk yürüyüşünde bir adım daha atmayı planlıyor. Süper Lig’deki en yakın takipçisi Başakşehir’in haftayı 3-3’lük Rizespor beraberliğiyle kapatmasının ardından farkı dahada artırma şansı yakalayan Şenol Güneş’in öğrencileri, eğer yarın akşam Adanaspor’u mağlup ederse bitime 6 hafta kala farkı 7’ye yükseltecek.

En büyük eksik Cenk Tosun Siyah-Beyazlılar’ın yarın akşam Adanaspor’la oynayacağı mücadelede en önemli eksiği, takımın en skorer ismi konumunda bulunan Cenk Tosun olacak. Geçen hafta Trabzonspor’la oynanan lig mücadelesinde sarı kart görmesi sebebiyle cezalı konuma düşen CT23, yarın Vodafone Arena’da takım arkadaşlarını yılnız bırakacak. Tosun’un yerine bu mücadelede, takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar forma giyecek.

Hedef 3. yıldız Süper Lig’de gelecek hafta Başakşehir’e konuk olacak Siyah-Beyazlılar, Adanaspor galibiyeti halinde Fatih Terim Stadı’na oynanacak mücadelede farkı 10 yapma şansı yakalayacak. Yıldızlarla dolu kadrosuyla son 7 maçta bileği bükülmeyen Kara Kartal, başarılı teknik direktör Şenol Güneş’in önderliğinde geçen sezon elde edilen lig şampiyonluğunu tekrarlayıp bitime haftalar kala üçüncü yıldızı garantilemenin hesabını yapıyor.