Samsun’da dev organizasyon

DÜNYANIN en büyük 3. spor organizasyonu olan 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na (Deaflympics) 2017’de ev sahipliği yapacak Samsun, bu yıl birbirinden önemli 3 şampiyonayı daha organize edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, üç şampiyonanın da 18-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirterek, “İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na rekor katılım olacak.

Samsun’da gerçekleştireceğimiz dünyanın 3. en büyük spor organizasyonunu. Aynı tarihler arasında farklı dallardaki farklı şampiyonalmara ev sahipliği yaparak organizasyon düzenleme konusundaki tecrübemizi ve kalitemizi bir kez daha gösterme fırsatını yakalayacağız. Organizasyonlar için kullanılacak toplam 39 tesisin tamamına yakınının hazır durumda” dedi. Başlamasına 100 gün kalan İşitme Engelliler şampiyonasına 108 ülke katılacak. Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda 34 ülkeden 120 sporcu yer alacak. Dünya Masa Tenisi Şampiyonası’nda 300 sporcu katılırken, Dünya Mücadele Sporları Şampiyonası’na ise ise 16 ülke yer alacak.