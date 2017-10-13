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Şanghay Masters Tenis Turnuvası’nda Rafael Nadal yarı finale yükseldi

Şanghay Masters Tenis Turnuvası’nda Grigor Dimitrov’u yenen Nadal yarı finale yükseldi.

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Çin’in Şanghay şehrinde düzenlenen turnuvada başarılı tenisçi Nadal, geçen hafta Çin Açık Yarı Finali’nde mağlup ettiği Bulgar Dimitrov ile bu kez Masters Tenis Turnuvası’nda çeyrek finalinde karşılaştı. Ünlü Tenisçi Rafael Nadal, Şanghay Masters Tenis Turnuvası’nda Bulgar Grigor Dimitrov’u 6-4, 6-7 ve 6-3’lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

İspanyol tenisçi yarı finalde Hırvat Martin Cilic ile karşılaşacak.

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