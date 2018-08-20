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Şansal Büyüka: Alvaro Negredo büyük ihtimalle Al Nassr'a transfer oldu

Beşiktaş'ta sezona güzel gollerle başlayan Alvaro Negredo'nun, Fenerbahçeli Giuliano'nun gittiği Al-Nassr Kulübü ile anlaştığı ifade edildi.

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Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Giuliano'nun ayrılığından sonra Alvaro Negredo'nun da Süper Lig'den ayrılmak üzere olduğunu ve yeni adresini açıkladı.

Büyüka'nın iddiasına göre İspanyol golcü, Giuliano'nun gittiği Al-Nassr kulübü ile anlaştı. Büyüka, "Bu transferde yanılma payım yüzde 5" diyerek transferin büyük ölçüde gerçekleştiğini duyurdu.

KAGAWA PAZARLIĞI

Büyüka Beşiktaş'taki diğer gelişmeleri de açıklayarak, "Beşiktaş'a Chadli olabilir, Ozan Tufan'ı yalanladı Beşiktaş yönetimi. Beşiktaş'ı diğer heyecanlandıracak bir isim Kagawa. Dortmund'dan 3 milyon Euro istiyor, Beşiktaş'tan da 4 milyon Euro. Beşiktaş bu rakamı indirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

VAGNER LOVE GÖZTEPE'YE
 
Şansal Büyüka, transfer olduğu günden bu yana siyah-beyazlı ekipte istikrarlı bir görüntü çizemeyen Vagner Love için de Göztepe ile anlaşmaya varıldığını ve Brezilyalı golcünün bu transfer için ikna edilmeye çalışıldığını belirtti.

(Hürriyet)

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