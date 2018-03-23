Sao Paulo, Maicon için Galatasaray'ı şikayet etmeye hazırlanıyor
Brezilya ekibi Sao Paulo, Galatasaray'dan Maicon'un geciken bonservis taksitlerinden 1 milyon euroluk ödemeyi nisan ayının ilk haftasında ödenmesini istedi.
G.SARAY’IN yaz transfer döneminde 8 milyon euroya getirdiği Maicon için Sao Paulo’ya ödeme yapmakta gecikti.
Mart ayı başında Maicon’un geciken bonservis taksitlerinden birini ödeyen Sarı-Kırmızılılar, diğer 1 milyon euroluk ödemeyi nisan ayına erteleyip süre almıştı. Brezilyalar, G.Saray’dan nisan ayının ilk haftasında ödeme yapmasını istedi.
(Aksam)
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