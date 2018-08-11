Sarri yönetimindeki Chelsea, Premier Lig'e hızlı girdi
Chelsea, Maurizio Sarri ile çıktığı ilk maçta Huddersfield'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Huddersfield Town ile Chelsea karşı karşıya geldi. Galpharm Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Chelsea, 3-0'lık skorla kazandı.
Chelsea, 34. dakikada N'Golo Kante ve 45. dakikada yeni transfer Jorginho'nun penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın skorunu 80. dakikada Eden Hazard'ın asistiyle Pedro attı.
Maurizio Sarri, Chelsea'nin başında çıktığı ilk maçta 3 puanla tanıştı. Huddersfield ise ilk haftayı puansız kapattı.
Chelsea, gelecek hafta sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Huddersfield ise son şampiyon Manchester City'e konuk olacak.
(Sporx)
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