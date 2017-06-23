Sassuolo, Acerbi için indirime gidebiliriz sinyali verdi Maicon gecikti

Brezilyalı stoperin İstanbul’a gelişin iptalinin nedini ise Francesco Acerbi. Sarı Kırmızılı takımın teknik adamı Tudor’un ısrar ile istediği sol ayağını kullanabilen İtalyan defans Francesco Acerbi’nin 15 milyon euro ’yu bulan yüksek bonservis sebebiyle transferiniden vazgeçilmiş ve yerine Brezilyalı Maicon ile anlaşmaya varılmıştı.

Bonservis bedeli Acerbi’nin nerdeyse yarı fiyatı olan Maicon’un İstanbul’a geleceği sırada Acerbi’nin kulübü Sassuolo’nın bonservis bedelinde indirime gidebilme durumu ortaya çıkması Brezilyalı stoperin gelişini erteledi. Haftabaşı netleşip anlaşmaya varılması bekleniyor.