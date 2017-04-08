Schalke 04, Wolfsburg'a acımadı!

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Schalke, Mario Gomez'in formasını giydiği Wolfsburg'u Veltins-Arena'da konuk etti. İnişli çıkışlı bir performans gösteren Schalke 04, Wolfsburg karşısında adeta şov yaptı ve rakibini 4-1 mağlup etti.

Schalke 04'e farklı galibiyeti getiren golleri 6 ve 77. dakikada Guido Burgstaller, 23. dakikada Leon Goretzka ve 48. dakikada Daniel Caligiuri kaydetti.

Küme düşme korkusunu yakından hisseden Wolfsburg'un tek golünü 79. dakikada penaltıdan Mario Gomez attı. Gomez, Bundesliga'da bu sezon 27. maçında 13. golünü atmış oldu.

Bu sonucun ardından Schalke 04, puanını 37'ye çıkardı ve 10. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise 30 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi. Wolfsburg'un küme düşme hattı ile arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.