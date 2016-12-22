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Şehitler anısına yıldızlar sahada

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TFF ve Kulüpler Birliği koordinasyonunda şehitler için özel maç var.

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Ülkemizin son dönemde maruz kaldığı terör saldırıları karşısında futbol ailesi birlik ve beraberlik gösteriyor. Yerli ve yabancı futbolcular, bu akşam "Yıldızlar Karması" adı altında bir dayanışma maçı yapacak. Vodafone Arena'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Her takımdan bir yerli bir yabancı futbolcunun forma giymesi planlanan karşılaşmaya, bunun dışında da isteyen herkes gelebilecek. Teknik direktörlük konusunda da bir sınırlama yok. Herkes katılabilecek.

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