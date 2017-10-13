Semih Kaya için Trabzonspor iddiaları gündeme bomba gibi düştü

Sezon başında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya için 'Devre arasında Trabzonspor'a transfer olacak' iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Semih Kaya'nın menajeri Güde Fazıl Özdemir transfer iddiası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a gelecek mi?

Semih Kaya hakkında transfer iddilarını cevaplayan Güde Fazıl Özdemir, "Trabzonspor'dan bize gelen bir teklif yok. Ne biz Trabzonsporlu yetkililerle ne de Trabzonsporlu yetkililer bizimle iletişime geçti. Semih Kaya şu anda Türkiye'ye zaten gelmek istemiyor. Kariyerini yurt dışında yürütmek istiyor zaten o nedenle Sparta Prag'a transferi gerçekleşti. Semih Kaya'nın adaptasyonun sorunu yok. Ligin ilk maçında sakatlık yaşadı. Şu anda sakatlığı geçmiş durumda bir sonraki maçta forma giyeceğini düşünüyoruz" ifalelerini kullandı.

Atakan Kesgin Bucaspor'dan ayrılacak mı?

Hindistan'da U17 Dünya Kupasını takip eden Güde Fazıl Özdemir, menajerliğini yaptığı Galatasaray'ın genç oyuncusu Atalay Babacan ve Bucaspor'un yıldız adayı Kerem Atakan Kesgin hakkında da flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Güde Fazıl Özdemir'in açıklamalarından önemli satır başları:

"U17 Dünya Kupasını Hindistan'da takip ettim. Turnuva bizim adımıza iyi geçmedi. Avrupa Şampiyonası'ndaki performansımız ile bu turnuva arasında farklar var. Bunun nedenleri var: nem oranı yüksekti, çevresel koşullar iyi değildi. Bu futbolcuların hepsi kalite futbolcular, umarım sonraki turnuvada başarılı oluruz. Kerem Atakan Kesgin geçen sezon profesyonel oldu. Bu sezon başında da ilk 11'de ilk iki maçta oynadı. Dünya Kupası kadrosunda olduğu için oraya gitmişti. Şu an tamamen Bucaspor başarısını düşünüyor. Sezonu Bucaspor takımında tamamlamasını bekliyoruz. Kerem Atakan 16 yaşında bu yaşta profesyonel ligde oynuyor. Dolayısıyla izleyen scoutlar ya da başkanlar var. Her şey para pul değil"

'Atalay Babacan Tudor'dan forma bekliyor'

"Atalay Babacan Galatasaray'da A Takım futbolcusu ve profesyonel takımla birlikte idmanlara çıkıyor. Üç senelik kontratı var. Igor Tudor'dan forma bekliyor. Ümit ederiz ki böyle yetenekli futbolcular şans bulur. Ozan Kabak da var. Avrupa'nın en iyi iki defans oyuncusundan biri seçildi. Bunları iyi işlemek lazım saf yetenek bu arkadaşlarımız. Türkiye, Avrupa Birliği'nde olmadığı için 18 yaş öncesi yurtdışı transferi yapamıyorlar. Bu nedenle mümkün değil. Atalay'ın daha 3 yıl daha mukavelesi var. Teklif gelirse oturup şartları konuşuruz"