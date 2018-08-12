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Semih Özsoy'dan transfer müjdesi! 'Henüz transferi noktalamadık'

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, transferi noktalamadıklarını ve çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Bursaspor ile oynadıkları maç sonrası basının sorularını yanıtladı.

İşte Semih Özsoy'un değerlendirmeleri:

"İstekli bir Fenerbahçe var. Bu camiaya da yansıyor. Bizim istediğimiz Fenerbahçe yolunda istek, arzu görüyoruz."

SEMİH ÖZSOY'UN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transferi noktalamadık. Yapılıyor. Başkanımız Ali Koç'un da dediği gibi, kiralama zaman zaman avantajlı. Fakat, diğer kulüpler kadrolarını kurduktan sonra dışarıda kalan oyuncularını kiralıyorlar. Takibimiz devam ediyor. Her an olabilir, hiçbir şey olmayabilir. Teknik kadronun raporuna göre çalışıyoruz."

(Sporx)

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