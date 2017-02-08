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Kendisine yılan diyen takipçisine İlkay Gündoğan'dan yanıt

M.City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'a sosyal medya hesabından 'Yılan' diyen bir kullanıcı tecrübeli oyuncudan özür diledi.

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Bu sezon başında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, zaman zaman sakatlıklar yaşasa da başarılı performansıyla dikkat çekti.
 
İlkay'a Twitter'dan "Sana yılan dediğim için üzgünüm. Senin en büyük hayranınım" diyen bir takipçisine, "Ben kolay kolay küsmem. Affettim koçum" yanıtını verdi.
 
26 yaşındaki orta saha bu sezon 16 resmi maça çıktı ve 5 gol atıp 2 asist yaptı. 

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