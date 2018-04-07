Şenol Güneş: Başkandan Allah razı olsun, sayesinde 3 oyuncuyla Demba Ba'yı savunduk

"Kendi sahamızda oynadığımız maçı kazanmak istiyorduk" diye sözlerine başlayan Güneş, "İyi oyunumuz ve kazanma arzumuz vardı. İlk gole kadar rakip oyuna ortaktı. İlk golden sonra gerçek ortaya çıktı. 5 gol dışında pozisyonlarımız var. Gol atabilirdik, gol de yiyebilirdik. İzleyenler açısından güzel maç oldu. Yediğimiz golü ben de göremedim. Değişiklik için hazırlık yapıyordum. Bazı anlarda oyunun kontrolünü kaybettik." dedi.

Oyuncuların hepsinin iyi niyetli olduğunu kaydeden Güneş, "Basit oynamaya çalıştık. Etkili ve hızlı oynadık. Bu lehimize oldu. Göztepe iyi bir takım. Bugünkü skor onar için de sürpriz oldu. Oyunda git geller fazla oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik." diye konuştu.

İlk kez Beşiktaş formasıyla süre alan Cyle Larin'in gol atmasını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Larin'i kısa süre oyuna soktum. İyi niyetliydi, gayretliydi. Rakip stoperleri rahatsız etti hem de gol aradı. Bütün oyuncuların gol atması bizi sevindirir ama onun kısa sürede gol atması onun adına sevindiriciydi. Keşke Mustafa da atsaydı. Bütün oyuncular iyi niyetliydi. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftar olağanüstü katkı yaptı. Kendi sahamızda güzel bir oyun ve güzel bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

DEMBA BA POLEMİĞİYLE İLGİLİ

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta 5-1 mağlup ettiği Göztepe karşılaşması sonrası teknik direktör Şenol Güneş'e Demba Ba soruldu. Hafta içerisinde Başkan Fikret Orman ve Mehmet Sepil arasındaki karşılıklı diyaloglar gündemi oldukça meşgul etmişti. Şenol Güneş, Demba Ba polemiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DEMBA BA'YI 3 OYUNCUYLA KONTROL ETTİK

"Demba Ba'nın vurduğu top direkten döndü. Başkandan da Allah razı olsun, sayesinde 3 oyuncuyla Demba Ba'yı kontrol altına almak zorunda olduk! Öküz altında buzağı aradılar ve bu açıklamayı çarptırdılar. Beşiktaş bu oyuncuyu istese ve bizim maçta bilerek oynamasa bu oyuncu, Beşiktaş gidip bu futbolcuyu alır mı? Birkaç gün yazıldı şimdi unutulur"