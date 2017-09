Şenol Güneş: Deplasmanda Porto'ya 3 gol atmak önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto'yu 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ...

"Grupta başlangıç önemliydi, iyi başlangıç yaptık. Kazanarak başlamak ve dirençli oynamak önemliydi. İyi bir takımla oynadık, rakibe karşı direncimizi iyi koyduk. Oyuncu kalitesi olarak tecrübeli oyuncularımı da devreye girince, iyi bir sonuç oldu. Çalışınca, işini de iyi yapınca, şans da yardım edince, futbol kazandırıyor. Leipzig ile sahamızda daha zor bir maç oynayacağız, sonra 2 maç Monaco var üst üste. Adım adım gideceğiz. Gol bulmasalar da canları sağolsun. Tabii ki hak ettikleri golü bulmak önemli. Casillas gol yemedi dediler ama, belki bu son olur demiştim. Olağanüstü duygularla oynuyorsun, fizik olarak, zihinsel olarak terlediğimizi hissediyoruz. Bu tip maçlardan her sonuç çıkabilir. Deplasmanda Porto'ya 3 gol atmak önemli. Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı dikkati ortaya çıkarıyor. Yetenek ve karakterle birlikte de oyun ortaya çıkıyor. En iyi takım ve en iyi sonuç alabilmek için daha iyi çalışacağız. Bu sonuçla birlikte Leipzig ve Monaco'nun da bize karşı daha dikkatli olacağını bekliyoruz. Moral açısından, puan açısından önemliydi. Zaman zaman yine hatalarımız olacak. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Kazandığımız zaman her şey yeterli, kaybedince paniğe düşmeden yarış devam edecek. Bütün her şeyi sahada oyuncular yapıyor, bugün de çalıştılar. Ben onları alınlarından öpüyorum"