Şenol Güneş derbinin 10. dakikasından sonra taktiğini belirleyecek

Fenerbahçe derbisinden üç puanla dönmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, asıl taktiğini maç başladıktan sonra belirleyecek.

Kardemir Karabükspor karşısında 10 kişi kalınmasına rağmen ve Porto maçının ikinci yarısında Coneiçao'nun yaptığı değişiklere cevap vererek bu maçları kurtaran Güneş, derbinin gidişatına göre strateji belirleyecek.

Fenerbahçe'nin şu ana kadar oynadığı maçları inceleyen fakat geçmiş maçların bugünkü derbi için ölçü olmayacağını düşünen tecrübeli hoca, maçta ilk on dakikadaki gidişata göre, takımı düzenleyecek.

İlk olarak oyunun kontrolünü eline almaya çalışacak olan Şenol Güneş, erken gol bulması halinde farklı bir taktik anlayış, gol yemeleri durumunda ise çift forvetli bir stratejiye dönüş yapmayı planlıyor. İlk olarak savunma güvenliğini sağlamaya çalışacak olan siyah-beyazlı teknik adam, aynı zamanda orta saha hakimiyetini Fenerbahçe'ye vermemeye çalışacak.

Güneş kararsız

Teknik Direktör Güneş, sarı-lacivertli takımın kanat ataklarını ise Medel, Caner Erkin, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma dörtlüsüyle engellemeye çalışacak. Deneyimli hocanın kararsız kaldığı tek noktanın ise Tolgay Arslan ya da Oğuzhan Özyakup ikilisinden hangisine ilk on birde görev vereceği olduğu öğrenildi.

*Beşiktaş Teknik Direktörü, erken gol bulunması halinde defansif hamleler yapacak, gol yenmesi durumunda ise çift forvete dönecek. İlk on birini büyük ölçüde belirleyen tecrübeli çalıştırıcı tek kararsızlığını Tolgay ile Oğuzhan arasında yaşıyor.

Milliyet