Şenol Güneş Fenerbahçe derbisiyle ilgili ilk kez konuştu: Ana avrat küfür ettiler

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'te oynanacak maçtan önce Cenk Tosun ve teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısını düzenledi. Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar hakkında da ilk kez konuştu.

Beşiktaş'ın rakibini değerlendiren Cenk, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Bu kısa süre içinde kendimizi sıfırladık. Gerekli hazırlıkları yaptık ve %100 Leipzig maçına hazırız. Porto maçından sonra bu maçı da kazanıp 6 puan ile gruptaki liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Bundesliga'yı çok yakınadn takip ediyorum. Leipzig'in son 2 senede yaptıkları çok iyi. 2 senede 2. Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne gitmelerini kimse beklemiyordu. Dinamik ve çok koşan bir takım. Hocamızdan gerekli talimatları aldık. Maça hazırız ve 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Her gol forvet için güzeldir. Tabii jeneriklik olunca daha da mutlu oluyoruz. Kafamda oluşturduğum bir gol yok. Gol atınca ama takım kazanamayınca gerçekten bir anlamı olmuyor" dedi.

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşmayan Cenk, "Takım olarak motive durumumuz gerçekten çok yüksek. Leipzig de Cumartesi günü oynadı. Üstüne bir de yolculuk yapacaklar. 3 gün vücudu sıfırlamak için çok ideal bir süre. İnşallah galip gelen takım biz olacağız. Derbi ile alakalı çok fazla detaya girmek istemiyorum. Şampiyonlar Ligi ile sorularınıza cevap vereyim bence. Rus hakemi biz de iyi tanıyoruz ama hakeme göre bir çalışmamız olmadı" ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZ YAPABİLECEK BİR TAKIM"

Leipzig'in çok iyi bir takım olduğunu ifade eden Güneş, "Grupta oynayacağımız ikinci maç olacak. Monaco - Porto maçı da çok önemli. Grupta 4 denk takım var. Leipzig, 4. torbadan gelmesine rağmen diğer takımlarla aynı seviyede bir takım. Çok koşan ve dinamik bir takım. Yeni bir takım görüntüsü var. Çok genç ve atağa hızlı katılan bir takım. Leipzig sürpriz yapabilecek bir takım. İyi kontra atak yapıyorlar. İki forvetleri sürekli deplase oluyor. Bireysel olarak çok yetenekli futbolcuları var. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor oluyor" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINI CUMA GÜNÜ OYNAYABİLİRDİK"

Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Güneş, "Biz her maça kazanmak adına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ne de aynı çıktık. Maçlardan önce sonuçları bilmiyoruz ama futbolun gerçeklerini düşünerek sahaya çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi daha zor bir yarış ama kendi oyunumuzu oynayacağız. 3 günde oynamak tabii ki zor. Lig maçını Cuma günü oynayabilirdik. Gençlerbirliği maçını Milli maç sonra Cuma günü oynayacağız. Geçen lig maçını da aynı gün oynayabilirdik. Yağmur yağarsa yağmur yağdığını söylersiniz, şemsiye alırsınız. Yağmur yağınca sen ördek misin diye alınganlık gösterenler var. Onlara diyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

"KADIKÖY'DE ANA AVRAT KÜFÜR ETTİLER"

"Beni sevmek zorunda değilsiniz" diyen Şenol Güneş, "Ben size beyanat vermememe rağmen her gün ağzımdan bir şeyler çıkartıyorsunuz. Bunu yapan kamuoyu da sizlersiniz. Basında ağzımdan çıktığı iddia edilen yazılar benim değildir. Beni sevmenizi de beklemiyorum, öyle bir beklentim de yok. Sevgiye de ihtiyacım yok. Yeter ki ülkenizi sevin. Ben de sizi severim o zaman" dedi.

Fenerbahçe derbisi hakkında da ilk kez konuşan Güneş, "Hakemle ilgili bir beklentim yok. Derbiyle ilgili yeri geldiğinde konuşacağım. Hakem her maçta hata yapıyor. Gökhan'ı kadroya almadım, Lens'i oyuna geç aldım. Ana avrat küfür edildi, para atıldı. Biz bir şey yapmadık. Caner sadece diz çöktü. Ali Palabıyık ile olanları biliyorsunuz zaten. Kendi stadımızda bize yaptıklarını da biliyoruz. Niye artislik yapıyorsun dedim. Çıkarken stattan ana avrat küfür yedim. Olabilir ama Biz küfür yemeye müsait bir milletiz. Şahsıma küfürde sorun yok. Başkası yapınca keyfine saha kapatıyorlar. Sonra yerli yabancı kavgası yapıp Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Hakeme bir tepkim vardı ama küfür yoktu. Olumsuz bir şeyi kabul etmek doğru değil. Bana da yakışmaz zaten" şeklinde konuştu.

"BAZI ARKADAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR BU DURUM"

Kamuoyunun derdinin kavga olduğunun altını çizen Güneş, "Sizin derdiniz yarınki maç değil. Sizin için kavga olsun yeter. Ben bu işte yokum. Pazar günü Trabzonspor maçımız var. Taktik yapmadık. Sağ bekte Adriano veya Medel konusunda karar vermedim. Kimin oynayacağını da söylemem. Pazar da Trabzon maçı var. Cumartesi günü Fenerbahçe maçı vardı. Bazı arkadaşları rahatsız da ediyordur bu durum. Biz top oynamaya gittik. Hiçbir oyuncumuz provoke etmedi. Bize ana avrat küfür edildi, para atıldı. Biz bir şey yapmadık. Ben hakeme kötü bir şey demedim. Yerime dönerken kendim söylendim. Sağolsun beIN Sports güzel çekiyor bunları" dedi.

"KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH DEĞİL"

Maç kazanmak için her yolun mübah olmadığını vurgulayan Güneş, "Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Puan hesabımız yok. Bu maçta kaybedersek de bir şey bitmiyor, kazansak da her şeyi kazanamyacağız. Tabii 2. bitirmek için bir avantaj yakalarız. Geçen sene iyi gitmemize rağmen sadece son maçta kaybettik ve çıkamadık. Bir garantimiz yok. Maç kazanmak için her yol mübah değildir" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDA MEDEL'İN POZİSYONU PENALTI DEĞİLDİ"

Fenerbahçe maçında Medel'in pozisyonunun penaltı olmadığına inandığını ifade eden Güneş, "Medel, derbi maçında elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonu bence penaltı değildi. Onun dışında gayet iyi oynadı. Gerçek yeri orta saha. Maçına göre, oyuna göre pozisyonlar değişebilir. Bireysel değişiklik, pozisyon değişiklik olabilir. Adriano ve Gökhan olmazsa sağ bekte Necip'i de kullanabiliriz" dedi.

Sporx