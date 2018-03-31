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Şenol Güneş: Kazanamayı hak ettik ama 1-0'dan sonra ikinci yarıda daha etkili olabilirdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası konuştu. İşte Şenol Güneş'in sözleri...

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Çok koşan, oyun displini olan bir takıma karşı oynadık. Kontratağa çıkarken etkili bir takım ve onları oynatmadan hücum etmeye çalıştık. 5-6 pozisyonu daha iyi kullansaydık daha farklı kazanabilirdik. İki pozisyon dışında ilk yarıda atak şansı vermedik. Milli takım maçlarına 13 kişi yolladık. Birlikte çalışma şansımız olmadı, sakatlığı olan isimler de vardı. Takımın fizik olarak ikinci yarıda düşüşü, Alanyaspor'u oyuna ortak etti. Hücumdaki etkili atak sayımız düştü. kazanamayı hak ettik ama 1-0'dan sonra ikinci yarıda daha etkili olabilirdik, onu yapamadık. Bütün oyuncularımı tebrik ederim." dedi.

Şampiyonlukla ilgili görüşü istenen Şenol Güneş, "Şampiyonluk hesabı yapmadım. Bu maça bakıyorum." diye konuştu.

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