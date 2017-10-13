Şenol Güneş: Oyun gücümüzün altındaydık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1'lik Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, "Tempolu oynamayınca rakibin savunma anlayışını bozamadık. Oyun tempomuzun, oyun gücümüzün altındaydık." ifadesini kullandı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

"İyi oynamadık. Yavaş başladık ve etkili olamadık. İkinci yarı daha arzuluyduk. Bugün oyun gücümüz ve tempomuzun altındaydık. Tempolu oynamayınca rakibin savunma anlayışını bozamadık. Oyun tempomuzun, oyun gücümüzün altındaydık. Monaco maçını değil bu maçı düşünüyorduk. Ama oyunumuz yeterli olmadı."