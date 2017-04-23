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Şenol Güneş: Penaltıyı Mitrovic'e attırdım çünkü...

Şenol Güneş, penaltı kaçıran Mitrovic için “Çok sakin, telaşsız ve soğukkanlı bir oyuncu. O yüzden riskli bir penaltı olduğu için ona attırdım. Ama olmadı, yapacak bir şey yok” dediği öğrenildi.

  • Habertürk
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Avrupa Ligi’nde yarı finalin kıyısından dönen Beşiktaş’ta penaltılarla kaçan turun üzüntüsü devam ediyor.
 
Lyon maçında Dusko Tosic’in kaçırdığı penaltının ardından rakibin de topu dışarı atması ibreyi bir anda Beşiktaş’a çevirmiş, ancak Hırvat stoper Mitrovic çok kötü bir atış yaparak takımını yakmıştı. Gökhan Gönül’ün “Ayağım iyi değil ama gerek görülürse atarım” demesinin ardından 8. penaltı için elinde Beck, Mitrovic ve kaleci Fabri alternatifleri kalan Güneş, tercihini genç oyuncudan yana kullanmıştı.
 
‘BU OYUNCULARI HARCAMAMAK LAZIM’
 
Her ne kadar sosyal medyada taraftarlardan büyük tepki görse de hocası Şenol Güneş oyuncusuna sahip çıktı. Maç sonrası soyunma odasında oldukça üzgün olan genç savunmacıyı teselli eden Güneş, başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi’ye Mitrovic’i tercihinin nedenlerini aktardı. Tecrübeli hocanın, “Mitrovic’i seçmemin nedeni çok sakin, telaşsız ve soğukkanlı bir oyuncu oluşu. O yüzden çok riskli penaltı olduğu için ona attırdım. Ama olmadı, yapacak bir şey yok. Tepki her zaman olur. Sonuçta atamadılar ama gol olmadı diye de bu çocukları harcamamak lazım” dediği öğrenildi.

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