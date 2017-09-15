Şenol Güneş: Sen hırsını Porto maçına sakla

Beşiktaş’ta golcü oyuncu Cenk Tosun’un Porto karşısındaki müthiş futbolunun sırrı ortaya çıktı. Attığı harika gol ve mücadelesiyle Portekiz deplasmanında elde edilen Şampiyonlar Ligi zaferinde büyük pay sahibi olan Cenk’in, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından bu karşılaşmaya özel olarak motive edildiği belirlendi.

Karabükspor maçında iki kere oyuna girmek üzereyken geri çağrılan ve bu nedenle öfkelenen Cenk’i teselli eden Güneş’in, “Hiç kendini üzme. Bugün taktik gereği oynamadın. Sen bu takıma daha çok katkı yapacaksın. Bak önünde Porto maçı var. Bu hırsını oraya sakla. Porto maçında senden çok şey bekliyorum” diye konuştuğu aktarıldı. Şenol Güneş’in istediği gibi hırsını Porto’dan çıkaran Cenk Tosun’a, Başkan Fikret Orman da tam not verdi. Maçın ardından yönetici arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde Cenk’i adeta yere göğe sığdıramayan Orman’ın, “İyi ki Cenk Tosun’u İngiltere’ye göndermemişiz. Cenk çok iyi bir futbolcu. Daha büyük kulüplerde oynamayı hak ediyor. Onun burada yapacağı daha çok iş var. Tüm takım çok iyi oynadı. Cenk, kendisi için teklif edilen bonservis bedelinden daha değerli bir oyuncu. Göreceksiniz devre arasında daha iyi teklifler gelecek. Attığı gol de çok güzeldi. Tüm oyuncularımız pırlanta gibi. Türkiye’ye böyle bir mutluluk yaşattıkları için hepsine helal olsun” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İlk tebrik Negredo’dan

Porto maçının devre arasında ilk olarak Negredo tarafından tebrik edilen Cenk Tosun karşılaşmanın ardından diğer takım arkadaşlarından da övgü aldı. Geçen sezon Benfica maçında olduğu gibi yine bir Portekiz takımına jeneriklik gol atan Cenk’in, “Takım olarak çok iyi oynadık. Böyle oynadığımız sürece bizi kimse kolay kolay yenemez. İnşallah Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkacağız” dediği aktarıldı.

Cenk’in füzesi en iyi gole aday

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının ardından Cenk Tosun’un Porto’ya attığı müthiş gol, UEFA tarafından haftanın en iyisine aday gösterildi. Barcelona’dan Lionel Messi, Chelsea’den Pedro Rodriguez, Borussia Dortmund’dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham’dan Harry Kane’in golleri de listede yer aldı. Haftanın en güzel golü, UEFA’nın resmi internet sitesinde taraftarların oylarıyla belirlenecek.

Her kulvarda golünü attı

Beşiktaş ve A Milli Takımımız’ın en büyük gol umutlarından olan Cenk Tosun yeni sezona çok başarılı bir başlangıç yaptı. Yıldız futbolcu forma giydiği toplam 7 resmi maçta 4 gole imza attı.

Turkcell Süper Kupa ve Süper Lig’de birer golü bulunan Cenk, ay-yıldızlı ekibimizin Hırvatistan’ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü kaydederken, Porto’yu da boş geçmedi. Beşiktaş forması altında Avrupa kupalarında 8 gole ulaşan Cenk, Demba Ba’yı da yakaladı.

(Skorer)