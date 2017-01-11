Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şenol Güneş veto etti... Ekici'yi ne yapacağım!

Beşiktaş’ta; Trabzonspor yönetiminden gelen “Olcay Şahan'ı verin, Mehmet Ekici’yi alın” önerisi teknik direktör Şenol Güneş tarafından olumlu karşılanmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-Beyazlılar, F.Bahçe ile görüşmelerine devam eden Mehmet Ekici için Trabzon’dan gelen teklifi masaya yatırdı. 
 
Başkan Fikret Orman, Güneş ile yaptığı görüşmede, “Hocam, Trabzonspor, Mehmet Ekici’ye karşılık bizden Olcay’ı istiyor. Para vermeyeceğiz” dedi. Tecrübeli teknik adam ise “Mehmet çok kaliteli bir futbolcu ama o bölgede çok oyuncum var. Oynayamazsa yazık olur.
 
Açıkçası Ekici’yi ne yapacağım? Gerek yok” yanıtını verdiği öğrenildi.
 
(Habertürk)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma yaşandı 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma yaşandı 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Kardan gelin- damat yaptılar

Kardan gelin- damat yaptılar

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA