Şenol Güneş veto etti... Ekici'yi ne yapacağım!

Siyah-Beyazlılar, F.Bahçe ile görüşmelerine devam eden Mehmet Ekici için Trabzon’dan gelen teklifi masaya yatırdı.

Başkan Fikret Orman, Güneş ile yaptığı görüşmede, “Hocam, Trabzonspor, Mehmet Ekici’ye karşılık bizden Olcay’ı istiyor. Para vermeyeceğiz” dedi. Tecrübeli teknik adam ise “Mehmet çok kaliteli bir futbolcu ama o bölgede çok oyuncum var. Oynayamazsa yazık olur.

Açıkçası Ekici’yi ne yapacağım? Gerek yok” yanıtını verdiği öğrenildi.

(Habertürk)