Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı madde sonrası tecrübeli teknik direktörün kafasına 5 dikiş atıldı

55. dakikada başlayan ve artan olaylarda Şenol Güneş, kafasına sert bir cisim aldı. Önce yere yığılan ardından kulübede bir süre buz tedavisi gören Güneş, dayanamadı içeri koştu.Bu sırada yere yığılıp düşen Şenol Güneş hemen teknik ekiple içeri doğru gitti. Soyunma odasında sağlık ekibi tecrübeli çalıştırıcıya müdahale edildi.

Beşiktaş'ın hocasına tam 5 dikiş atıldığı ifade edildi. Hatta Güneş'in dikiş atılan görüntüsü de yayınlandı.

Fikret Orman hemen aradı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'i ve takımı hemen telefonla aradı. Soyunma odasındaki takımını arayan Başkan Orman, bütün detayları öğrendi.

Şenol Güneş'e de geçmiş olsun dileklerinde bulunan Fikret Orman, futbolcularına ve teknik heyete iyi niyetlerini bildirdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in tedavi gördüğü hastaneye ulaştı. Fikret Orman, "Şu anda bir şey söylemek istemiyorum, hocamla ilgileneceğim." ifadelerini kullandı.

(Skorer)