Şenol Güneş'in yanına Uğur Boral iddiası
Tamer Tuna'nın Göztepe ile anlaşmasından sonra Şenol Güneş'in yanına yardımcı antrenör arayan Beşiktaş, Uğur Boral'la görüşüyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şeref Çiçek’ten memnun. Yönetim ise birinci yardımcı olmasa da bir ismi daha kulübede düşünüyor.
İşin ilginç yanı bu ismin camia içinden yetişmiş bir isim olacağı konuşulsa da Uğur Boral ismi öne çıktı. Boral özellikle siyah-beyazlı oyuncular tarafından da çok seviliyor.
(Fotospor)
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