Şenol Güneş'ten Akhisarspor uyarısı

Süper Lig'de yeni sezonu bugün evinde Akhisarspor'la oynayacağı maçla açacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularına son uyarılarını yaptı.

LASK Linz maçındaki hataların tekrarlanmamasını isteyen Güneş, Vodafone Park'taki kötü zemine rağmen sezona galibiyetle başlamaları gerektiğini dile getirdi. Deneyimli teknik adamın, "Zeminin bozuk olması performansımızı olumsuz etkiliyor. Lask Linz maçında bunu net şekilde gördük. Akhisar en az geçen sezonki kadar güçlü bir ekip. Süper Kupa maçında bunu gösterdiler. Başlarında da çok tecrübeli bir teknik adam var" dediği öğrenildi.

Beşiktaş dün akşam basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Stoperde Pepe-Necip ikilisini deneyen Şenol Güneş'in hücumda yine Cyle Larin'e forma vermesi bekleniyor. (Milliyet)