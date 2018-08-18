Şenol Güneş'ten futbolcularına: Başka bir hava çalın

İSTANBUL TEĞET GEÇİLDİ

■ UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya’nın LASK Linz takımına elenmekten Negredo’nun son dakika golüyle kurtulan Beşiktaş, yurda döndü. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in 2. haftasında yarın Erzurum BŞB ile oynayacakları maç için Viyana’dan direkt uçuşla Erzurum’a geçti. Teknik direktör Şenol Güneş, yolculuk sırasında maçın değerlendirmesini yapıp, takıma uyarılarda bulundu. Kurt hoca, “Maçı nasıl olsa kazanırız havasını değiştirin” dedi.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI BIRAKIN

■ GEÇEN sezon şampiyonluğun kaçırılmasında önemli etkenlerden biri sayılan “Maçı nasıl olsa kazanırız” havasının Linz maçlarında tekrar ortaya çıkmasına sinirlenen Güneş, “Erzurum’da aynı şeyin tekrar etmesini istemiyorum. Büyük takımız diye kimse bize 3 puan yazmaz. Her maçta istediğimizi bir son dakika golüyle alamayız. Gereksiz puan kayıpları konusunda bu sezon daha dikkatli olmalıyız. Geçen sezon bu kötü alışkanlık yüzünden şampiyonluk gitti” ifadelerini kullandı.

QUARESMA 11’E DÖNÜYOR

■ GÜNEŞ, Erzurum deplasmanında ilk 11’de de birkaç değişikliğe gidecek. Linz maçında yaptığı 2 büyük hatayla 2 gole sebep olan Roco’nun yerine stoperde Pepe’ye Vida’nın eşlik etmesi bekleniyor. Güneş’in bir diğer değişikliği ise kanatlarda olacak. Sezona etkileyici bir giriş yapan Lens’in yerine Quaresma’yı oynatmayı düşünen başarılı çalıştırıcı, Negredo’nun 90 dakika için hazır olmaması nedeniyle ileride ise Larin ya da Love ile başlayacak.

(Gunes)