Şenol Güneş'ten radikal karar! 'Bırakabilirim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. Şenol Güneş yaşanan olayların çok üzücü olduğunu belireterek, "Geçmişteki olayları örneklersek bir yere varamayız. Hep bunları konuşarak da bir yere varamıyız. Dün geceden sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Neyi zorluyoruz. İşin zaten sonuna gelmiştim. Belki de bırakabilirim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUĞUMDAN BERi FUTBOLU KEYiF iÇiN SEÇTiM

GÜNEŞ sözlerine şöyle devam etti: "Olumsuzluklardan ders çıkaralım. Doğru neyse yapılsın. Üzüldük... Çünkü çocukluğumdan beri futbolu keyif için seçtim. Ve keyif almak için yapıyorum bu işi. Nasıl ki bir sanatçı sanatını icra etmek için sahneye çıkıyorsa biz de öyleyiz. Sanatçıya sahnede fiili bir saldırı olduğu zaman sanatını icra edemez. Birini sevmemek ona saldırma hakkını tanımaz".