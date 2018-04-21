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Şenol Güneş'ten radikal karar! 'Bırakabilirim'

Olaylı derbiden sonra radikal bir karar almaya hazırlanan Şenol Güneş'in teknik direktörlük kariyerine son vermeyi düşündüğü öğrenildi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. Şenol Güneş yaşanan olayların çok üzücü olduğunu belireterek, "Geçmişteki olayları örneklersek bir yere varamayız. Hep bunları konuşarak da bir yere varamıyız. Dün geceden sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Neyi zorluyoruz. İşin zaten sonuna gelmiştim. Belki de bırakabilirim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUĞUMDAN BERi FUTBOLU KEYiF iÇiN SEÇTiM

GÜNEŞ sözlerine şöyle devam etti: "Olumsuzluklardan ders çıkaralım. Doğru neyse yapılsın. Üzüldük... Çünkü çocukluğumdan beri futbolu keyif için seçtim. Ve keyif almak için yapıyorum bu işi. Nasıl ki bir sanatçı sanatını icra etmek için sahneye çıkıyorsa biz de öyleyiz. Sanatçıya sahnede fiili bir saldırı olduğu zaman sanatını icra edemez. Birini sevmemek ona saldırma hakkını tanımaz".

DAHA ÖNCE iKi KEZ KAFAMDAN DARBE ALMIŞTIM

Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş, geçmişte de kafasına darbe aldığını belirterek, "Ben kafadan darbe almaya alışığım... Bir keresinde Rizespor maçında başıma geldi, diğerinde de Erman Toroğlu ile çarpıştım... Kafam yarıldı... Bunlar oluyor ama bu kez yaşadığım çok farklıydı. Artık bu tip olayları aşmalıyız. Ülker Stadı'nda harika bir ambiyans vardı, böylesine bir sonucu hak etmeyen bir ortam" dedi.

BiR TOZ PARÇASI ATILSA BiLE TEPKi GÖSTERMELiYiZ

Şenol hoca, 40 bin taraftarın iyi niyetli olduğunu ancak tribünlerde belki 400 tane yanlış insanın olduğunu da sözlerine ekledi. Güneş, "Çocuklarımızı korumamız gerekir. Değerlerimizi de. 

Hepimiz bundan sonra tribünlerden bir toz parçası bile atılsa tepki göstermeliyiz. Hepimiz ayağa kalkmalıyız. Kimse bunu atamaz, bizler de bunu attırmayacağız. Bunun için çalışmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Takvim)

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