Serdar Taşçı: Spartak Moskova'da kalmak istiyorum

Spartak Moskova ile Sevilla'yı 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Türk asıllı Alman milli oyuncu Serdar Taşçı, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Spartak Moskova ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak istediğini belirten Serdar, "Taraftarlar takımda kalıp kalmayacağımı soruyor. Sezon sonuna kadar sözleşmem var, ancak kulüple diyaloğumuz sürüyor. Eminim ki herkese uyacak bir çözüm bulacağız. Spartak Moskova'da kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Serdar Taşçı'nın adı yaz aylarında Trabzonspor ile ciddi olarak anılmış, ancak yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamamıştı.

"SPARTAK MOSKOVA TARİHİNE GEÇTİ"

5-1'lik tarihi galibiyetleri ile ilgili de konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Bu Spartak Moskova tarihinin en iyi maçlarından biri oldu. Korkusuzca oynadık. Sevilla zorlu bir takım, onlarla oynamak kolay değil, ancak hocamızın bizden istediği her şeyi yaptık" diye konuştu.

Spartak Moskova, 3 maç sonunda Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 5 puanla 2. sırada yer alıyor.

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