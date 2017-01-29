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Sergen Yalçın'dan galibiyet yorumu

Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın, 4-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın, farklı kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar verdi. Futbolcularına teşekkür eden Sergen Yalçın, şu sözleri kullandı...

''İyi hazırlandık, oyuncularım iyi hazırlandı. Hafta içi çok konuştuk bu maç hakkında. Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fizik olarak hazır olmayan 4-5 futbolcumuz vardı, beraber kamp yapabilme şansımız olmamıştı. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı, çok sevindik. İyi hazırlandık, bir plan hazırladık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, aslanlar gibi mücadele ettiler''

''Bugün bu maçın keyfini yaşayacağız ama yarından sonra bu maçı unutup ileriye bakacağız. Yönetime çok teşekkür ediyorum bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar transfer yapabildiler. Transfer yaparken, bu ligi bilen oyuncuları almaya çok dikkat ettik. Bu süreç bizim için çok zorlu geçti. Hem yönetim hem biz oyuncu seçimleri konusunda sabahlara kadar çalıştık. Ama görüyoruz ki karakterli oyunculardan kurulu bir takım ortaya çıkarmışız.''

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