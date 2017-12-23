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Serkan Kırıntılı: Fenerbahçe'nin en iyi silahı duran topa engel olamadık

Atiker Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. İşte Serkan Kırıntılı'nın sözleri...

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Atiker Konyaspor'un Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta başarılı kurtartışlar yapan kaleci Serkan Kırıntılı, karşılaşma sonrası konuştu.
 
Serkan Kırıntılı, maçla ilgili olarak "Son haftalarda ligin en iyi ve en formda takımlarından biri Fenerbahçe'ydi. Biz de bulunduğumuz durumdan çıkmak istiyoruz. Öne geçtik ama Fenerbahçe'nin en iyi silahı duran topa engel olamadık. 1 puan da ligin ikinci yarısı için iyi, en azından yerimizi koruduk." dedi.
 
Sezonun ikinci yarısıyla ilgili de konuşan Serkan kırıntılı "İnşallah Konyaspor olarak ikinci yarıya iyi başlarız ve bu takımı layık olduğu yere taşırız." ifadelerini kullandı. (Sporx)

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