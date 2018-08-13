Serkan Reçber transferde yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu

Beşiktaş'taki görevinden kısa süre içerisinde ayrılan Serkan Reçber, TRT Spor'daki Stadyum adlı programda ayrılığın sebebini açıkladı.

İşte Serkan Reçber'in açıklamaları:

“Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla uzun süre çalışmayı planlayarak görevi kabul ettim. Özellikle transferde yaşadığımız fikir ayrılıkları ve görüş farklılıkları neticesinde sevdiğim ve sevildiğim camiada belki duygu olarak devam etmem gerekse de profesyonel olarak düşündüğümüzde ideallerimiz ve hedeflerimizin uyuşmadığını gördüm. Fayda sağlayamayacağıma inandığım için ayrılma kararı verdim. Görev yaptığım sürede sayın Fikret Orman’ın sevgisini ve desteğini hep hissettim. Metin Albayrak ile çalıştım. Özü ve sözüyle ne kadar iyi bir Beşiktaşlı olduğunu gördüm. Transferdeki görüş ayrılığımız ve farklı düşüncelerimiz neticesinde kalmamın ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmemin mümkün olmadığını görerek gerçekten sevdiğim, uzun süre çalışmayı planladığım Beşiktaş’tan profesyonel düşünerek ayrılmaya karar verdim. Bunun dışında hiçbir etken yoktur. “TRT’yi seçti, Beşiktaş’ı bıraktı. TRT’den daha fazla para alıyor, o yüzden tercih etti” gibi söylemlerin doğru olmadığının altını kalın çizmem gerekiyor. Sözleşme şartlarım ve sürem gerçekten çok iyiydi. Ama dediğim gibi profesyonel düşünmem gerekiyordu, duygularımı bir kenara bırakmam gerekiyordu. Çünkü karakter olarak olduğum yerde fark yaratmam gerekiyor ki katkı sağlayabileyim. Böyle bir kararı aldım. Kimse bana ‘Git’ demedi” ifadelerini kullandı.