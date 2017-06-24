Sevilla Adil Rami için 6 milyon Euro talep ediyor

Beşiktaş, stoper transferi için ince eleyip, sık dokuyor ve tüm adaylar için Avrupa'nın dört bir yanında temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın resmi transfer girişimlerinde bulunduğu Adil Rami için Sevilla'nın istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Sevilla'nın önümüzdeki sezon kadrosunda tutmayı planlamadığı 31 yaşındaki stoper için 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Fransa ve İspanya basınında yer alan haberlere göre ise, Rami için ilk resmi teklif 4 milyon euro ile stoper piyasasının aktif takımı Marsilya'dan geldi. Marsilya'nın teklifini beklemede tutan Sevilla'nın, Rami'yi 5 milyon euro gibi bir rakama da gönderebileceği yazıldı.

SEVILLA, BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ DOĞRULADI

Sevilla Başkanı Jose Castro'nun "Rami için bir teklif yok" açıklamasına rağmen, İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, "Adil Rami'yle Marsilya yakından ilgileniyor ancak Beşiktaş da bu yarışın içerisinde. Bize, oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar" açıklamasını yapmıştı.

MANGALA, VIDA, TITI, PEPE VE ŞİMDİ DE RAMI

Önümüzdeki sezon öncesinde mutlak bir stoper transferi yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, listesinde bulunan Mangala, Pepe, Adil Rami, Titi ve Domogaj Vida isimleri için şartları tek tek raporluyor. Ekonomik olarak en uygun ismi seçmeyi planlayan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte son kararını verecek ve Marcelo'nun Lyon'a transferi duruma göre 1 ya da 2 ismi kadrosuna katacak. (Sporx)