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Galatasaray Carole transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Fransız sol bek Lionel Carole'ün Sevilla'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.

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İşte Galatasaray'ın açıklaması:
 
Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Jules Carole'un 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Sevilla F.C.S.A.D. (Sevilla) kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Sevilla kulübü Şirketimize 350.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, Sevilla Kulübü 31.05.2018 tarihine kadar net 3.500.000 Euro bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma hakkına sahiptir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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