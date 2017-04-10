Sevilla'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması geldi!
Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi, Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup hakkında 'Devam ediyoruz kapanan bir şey olmadı' açıklamasını yaptı.
- Ajansspor
Estadio Deportivo'ya bir röportaj veren Monchi, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istediklerini doğrulayarak, "Oğuzhan Özyakup geçen sezon transfer etmeyi denediğimz bir oyuncuydu ancak Beşiktaş satmak istemedi. Devam ediyoruz ancak kapanan bir şey olmadı" ifadesini kullandı.
Öte yandan daha önce İtalyan basınında yer alan haberlerde; Sevilla'da geçirdiği başarılı yılların ardından Roma ile 3 yıllık anlaşmaya varan Monchi'nin listesine giren ilk ismin Oğuzhan olduğu iddia edilmişti.
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