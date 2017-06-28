Seydou Doumbia Fenerbahçe'yi tercih etti

Seydou Doumbia transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Fildişi Sahilli golcü için Fenerbahçe ve Sporting Lizbon, kıyasıya bir yarışın içine girmişti. Doumbia tercihini Sporting’den yana kullandı, her konuda anlaşma sağlandı. Ancak Fenerbahçe bir teklifte daha bulununca işler değişti. Portekiz ekibi, 29 yaşındaki forveti Lizbon’a götürmek için kulübün jetini göndermeye hazırlanırken; Doumbia’dan, “Size gelmekten vazgeçtim” mesajıyla şok yaşadı. İtalyan basını, Fildişi Sahilli oyuncunun Fenerbahçe’nin 3 milyon Euro’luk (12 milyon TL) teklifine evet dediğini yazdı. Haberde, Sarı-Lacivertliler’in Seydou Doumbia için özel bir uçak gönderim oyuncuyu İstanbul’a getireceği belirtildi.

Girona iddiası

Yıldız futbolcuyla ilgili son bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre, 82 yıl sonra İspanya La Liga’da oynamaya hak kazanan Girona da Doumbia için harekete geçti. Hem Roma’ya hem de oyuncuya teklif yaptı. Ancak Doumbia’nın Girona gibi ligde kalma savaşı verecek bir ekibe gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

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