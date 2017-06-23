Fenerbahçe'nin Seydou Doumbia transferinde sona geldiği iddia edildi

Portekiz'den Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi! Habere göre Fenerbahçe, Seydou Doumbia'ya çılgın bir maaş teklifi yaptı.

Sporting Lizbon'un Seydou Doumbia ile anlaşmak üzere olduğu ancak Fenerbahçe'den gelen 3 yıllık kontrat ve sezon başına 3 milyon euro'luk teklif üzerine son durumun değiştiği belirtildi. Fildişili golcünün, Sporting ile görüşmelerini durduğu ve rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiği belirtildi.

Sporting Lizbon'un Seydou Doumbia'yı kiralık istediği, çünkü Roma'dan aldığı 3 milyon euroluk maaşı tek başına ödemeyi düşünmediği kaydedildi. Roma'nın da Fenerbahçe'den gelen teklif üzerine Sporting ile yaptığı anlaşmadan vazgeçtiği bilgisi verildi.

ROMA İZİN VERDİ, GELECEK HAFTA GÖRÜŞME!

İtalyan basınında çıkan habere göre; Roma'nın yıllık 3 milyon euro alan Seydou Doumbia'nın maaşından kurtulmak için Fenerbahçe'den bonservis talep etmeyeceği, oyuncu ile konuşması için sarı lacivertli kulübe izin verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Seydou Doumbia ile gelecek hafta bir araya geleceği ve son detayları konuşarak transferi nihayete erdirmeyi deneyeceği ileri sürüldü.

AYKUT KOCAMAN, DOUMBIA'YI İSTEDİ

Yönetim, Aykut Kocaman'ın, "Bir an önce aramıza katılsın, takıma alışsın" talebi sonrası Doumbia'yı 1 Temmuz'da başlayacak Topuk Yaylası kampına yetiştirmek istiyor. (Sporx)