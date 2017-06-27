ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sezonun ilk çalışmasını yapan Fenerbahçe'de Emenike, Volkan Şen ve van der Wiel kadro dışı bırakıldı

Sezonun ilk antrenmanını yapan Fenerbahçe'de 3 ismin kadro dışı kaldığı açıklandı. Emmanuel Emenike, Gregory van der Wiel ve Volkan Şen, takımla birlikte çalışmalarda yer almayacak.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezonun ilk antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapan Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında dönemin teknik direktörü Dick Advocaat tarafından da kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel, Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından da kadro dışı bırakıldı. Sezonun bitiminin ardından A Milli Takım kadrosuna çağrılan ve 3 Temmuz'a kadar izinli olan Volkan Şen de, takımla birlikte yapılacak olan antrenmanlarda yer almayacak. Bu 3 isim, kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını Dereağzı'nda bulunan tesislerde sürdürecek.

İHA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA