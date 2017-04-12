Bursaspor Hakan Bilgiç'le anlaşmaya vardı
Bu sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan Bursaspor, Elazığspor'da oynayan sağ bek Hakan Bilgiç'le anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de bu sezonu beklentilerin altında geçiren Bursaspor, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.
Yeşil-Beyazlı ekip, Elazığspor'da iyi bir sezon geçiren 24 yaşındaki sağ bek Hakan Bilgiç'le önümüzdeki sezondan başlamak üzere anlaşma sağladı.
3 sezondur Elazığspor forması giyen Hakan Bilgiç bu sezon şu ana kadar 28 maçta sahaya çıkıp 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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