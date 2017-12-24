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Sheffield Wednesday, Carlos Carvalhal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday, bir dönem Türkiye'de de görev yapan teknik direktör Carlos Carvalhal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Sheffield Wednesday Kulübünden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki  Carvalhal ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı bildirildi.

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u  (bugünkü adıyla Medipol Başakşehir) çalıştıran Portekizli teknik adam, 2015'te  Sheffield Wednesday'in başına geçmişti.

İngiliz ekip, Championship'te 23 hafta sonunda 27 puanla 15. sırada  yer alıyor.İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday, bir dönem Türkiye'de de görev yapan teknik direktör Carlos Carvalhal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sheffield Wednesday Kulübünden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki  Carvalhal ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı bildirildi.

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u  (bugünkü adıyla Medipol Başakşehir) çalıştıran Portekizli teknik adam, 2015'te  Sheffield Wednesday'in başına geçmişti.

İngiliz ekip, Championship'te 23 hafta sonunda 27 puanla 15. sırada  yer alıyor.

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