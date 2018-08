Simon Kajer'in eşi Gollert Kjaer'den heyecanladıran paylaşım

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Damirkalı savunmacısı Simon Kjaer'in eşinden taraftarları heyecanlandıran paylaşım geldi.

29 yaşındaki stoperin eşi Elina Gollert Kjaer, resmi sosyal medya hesabından İstanbul mesajlı fotoğraf yayınladı.

Fotoğrafın içeriğinde anket yapan Elina "Where are we going? STHLM - ISTANBUL" [Nereye gidiyoruz?] yazısı paylaşarak Stockholm ya da İstanbul'a gideceklerini belirtti.

TOLGAY ARSLAN'IN EŞİNDEN YORUM

Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan'ın eşi Jana, Elina Kjaer'in yaptığı paylaşımın ardından Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Galatasaray bayrağının olduğu bir fotoğrafı paylaşan Jana, Elina Kjaer'i de etiketledi.

İşte Elina Gollert Kjaer'in eşinin o paylaşımı;