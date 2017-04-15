Simon Kjaer'in bonservisi 12 milyon olarak belirlendi

Sarı-Lacivertliler’in savunmadaki en önemli oyuncularının başında gelen Simon Kjaer, Avrupa’nın devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar Fenerbahçe bu sezon beklentilerin altında kalsa da Kjaer, birçok kulübün önümüzdeki sezon için transfer listesinde yer alıyor. Kanarya ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Kjaer’e, menaceri aracılığıyla birçok teklifin geldiği konuşuluyor. Önümüzdeki sezonun takımını kurmak adına harekete geçen ve bunun için bütçe oluşturmaya çalışan Kanarya’nın, satışından kulübe şu an en iyi parayı getirecek Kjaer’e büyük önem verdiği bildirildi.

Son dönemde formda

Alınan bilgiye göre 28 yaşındaki stoperin peşine İtalya’dan Milan, Fransa’dan PSG, Lyon, Monaco, İngiltere’den Liverpool ve İspanya’dan da Valencia gibi önemli takımların düştüğü, Sarı-Lacivertliler’in ise Danimarkalı oyuncunun bonservisini 12 milyon Euro (47 milyon TL) olarak belirlediği bildirildi.

Türkiye’deki ikinci sezonunu geçiren ve geçen sezonun başında Lille’den alınan Kjaer, özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazanırken, ailesinin ise İstanbul’da yaşamak istemediği iddia ediliyor.

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