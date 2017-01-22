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Simon Kjaer'den Chelsea açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldızı Simon Kjaer, Başakşehir'i 1-0 yendikleri kritik maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, Başakşehir'i 1-0 yenip zirve yarışına tutundukları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Simon Kjaer'in maç sonu flaş röportajdaki sözleri:

"Yapmamız gerekeni yaptık. Kesinlikle 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Büyük önem teşkil eden kritik bir maçtı. Bu döneme kadar kendi işimizi kendimiz zorlaştırdık. Artık her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bu akşam başardık. Profesyonelce iyi iş çıkardık. Daha farklı kazanabilirdik ama 1-0'da yeter."

Yokluğunda Fenerbahçe'nin savunmada zorlanması...

"Çok fazla böyle konular düşünmüyorum. Burada bizim için esas mesele takım. Olmaması gereken şeyler olmuştur ama böyle bir düşünce yapım yok. Roman oynar, Skrtel oynar, her zaman en iyisini vermeye gayret gösteriyorlar. Kimseye suçlama getirmeyelim. Herkes bu takımın başarısı için gayret gösteriyor."

Chelsea iddiaları hakkında...

"Dedikodu bunlar. Her transfer döneminde olur, yeni bir şey yok."

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